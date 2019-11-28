28 ноября. Mossovetinfo.ru – Третий маршрут Московских центральных диаметров «Зеленоград – Раменское» планируется запустить через 2-3 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.



По словам Собянина, это время потребуется на подготовительную работу для запуска МЦД-3.



Движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Протяженность первых двух маршрутов МЦД - «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» - составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро и МЦК.