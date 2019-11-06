6 ноября. Mossovetinfo.ru – Третий маршрут Московских центральных диаметров «Зеленоград – Раменское» планируется открыть к концу 2021 – в начале 2022 года, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Протяженность маршрута составит 88 километров, на нем будет расположено 43 станции, на 12 из которых можно будет совершить пересадку на метро, МЦК и наземный транспорт.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, моделирование показало, что МЦД-3 будет загружаться в центре Москвы и срединной части города, таким образом линия заработает как полноценный городской транспорт.
Ранее сообщалось, что запуск двух первых маршрутов Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» и «Нахабино-Подольск» запланирован на 21 ноября 2019 года.
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