6 ноября. Mossovetinfo.ru – Третий маршрут Московских центральных диаметров «Зеленоград – Раменское» планируется открыть к концу 2021 – в начале 2022 года, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Протяженность маршрута составит 88 километров, на нем будет расположено 43 станции, на 12 из которых можно будет совершить пересадку на метро, МЦК и наземный транспорт.



По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, моделирование показало, что МЦД-3 будет загружаться в центре Москвы и срединной части города, таким образом линия заработает как полноценный городской транспорт.



Ранее сообщалось, что запуск двух первых маршрутов Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» и «Нахабино-Подольск» запланирован на 21 ноября 2019 года.