24 ноября. Mossovetinfo.ru – На станции Московских центральных диаметров и на пересадочные станции метро вышли на дежурство более 500 сотрудников метрополитена, к которым обратили уже более 70 тысяч пассажиров.



В Департаменте транспорта составили топ-10 вопросов пассажиров с ответами на них.



Вопросы и ответы:



1. Как перекодировать карту?



Для этого можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.



2. Что делать, если карта не срабатывает?



Если карта не срабатывает, значит ее стоит активировать. Для этого можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.

Если вы уже активировали свою карту, и она не срабатывает – обратитесь в кассу метро или ж/д, а также к контроллерам на станциях ж/д.



3. Как найти выход к платформе МЦД?



Ориентируйтесь на навигацию, ищите обозначения с D1, D2, в часы пик на станциях также можно обратиться за помощью к дежурным сотрудникам метрополитена, их можно узнать по красным жилеткам с логотипом МЦД и красной повязке на рукаве.



4. Когда начнут блокировать «Тройки»?



В ближайшее время блокировка карт «Троек» проводится не будет, она начнется только тогда, когда все турникеты и валидаторы будут донастроены, а пассажиры привыкнут к правилам валидации.



5. МЦД – это только поезда «Иволга»?



Подвижной состав: поезда ходят в смешанном режиме, во всех поездах в границах МЦД оплата доступна по тарифам МЦД

Все поезда, которые курсируют по линиям первых двух диаметров, то есть от станции Одинцово до станции Лобня (МЦД-1) и от станции Подольск до станции Нахабино (МЦД-2), являются поездами МЦД. Пассажиру стоит только правильно определить платформу, к которой прибывают поезда нужного направления, и он сможет сесть на любой поезд – в Москву или из Москвы.



Помимо поездов «Иволга» и существующих электричек пассажиров на МЦД-1 от Одинцово до Лобни перевозят поезда «Аэроэкспресс», которые следуют со всеми остановками от Одинцово до Савеловской, а также делают остановку на Окружной. При этом проезд в «Аэроэкспрессе» также можно оплатить билетами для поездки на МЦД по карте «Тройка».



6. Как будет проводиться валидация проездного документа на количество поездок/месячный абонемент?



В «Центральной» зоне действуют все существующие абонементы метро, которые записываются на «Тройку». Согласно тарифному меню 2019 г. – это билеты на 60 поездок (1900 рублей), 1 сутки (230 рублей), 3 суток (438 рублей), 30 дней (2170 рублей), 90 дней (5430 рублей) и 365 дней (19500 рублей). Выехать в зону "Пригород" по этому абонементу нельзя.



Для проезда в зоне «Пригород» для оплаты проезда пассажиры могут воспользоваться абонементами на 1 сутки (285 рублей), 3 суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24450 рублей). Эти абонементы необходимо записать на карту «Тройка». При этом для выезда в «Дальнюю» зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо приобретать существующий пригородный абонемент, либо абонемент «Пригород» + существующий абонемент от конечной станции МЦД до станции назначения.



Все эти абонементы также необходимо валидировать на турникетах или валидаторах на вход и выход.



7. Где и как перекодировать социальную карту москвича пенсионерам?



Социальная карта пенсионера не нуждается в активации, пассажиру стоит просто обратиться с картой в кассу и на нее будет записан бесплатный абонемент на один месяц.



8. Надо ли перекодировать социальную карту учащихся и студентов?



Да, социальную карту учащегося или студента необходимо активировать. Для этого можно обратиться в любую кассу Московского метрополитена.



9. Надо ли активировать социальную карту Московской области?



Да, социальную карту Московской области надо активировать, для этого стоит обратиться в МФЦ.



10. До какого срока можно бесплатно активировать карту «Тройка»?



Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен, активация будет бесплатной вне зависимости от того, когда пассажир решит это сделать.



Все интересующие пассажиров вопросы можно задать сотрудникам метрополитена, которые дежурят у входов на пересадочные станции подземки и станции МЦД, в кассовых зонах и в зоне турникетов, а также на железнодорожных платформах. Дежурные расскажут, как найти выход к платформе МЦД, как пересесть на метро и оплатить проезд.