27 ноября. Mossovetinfo.ru – На территории Бадаевского завода откроется Музей истории пива с собственной пивоварней и дегустационным залом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании Capital Group, которая занимается редевелопментом данной территории.
Музей, пивоварня и дегустационный зал разместятся в здании, которое будет построено по историческим документам и воссоздаст облик исторической пивоварни Трехгорного пивоваренного товарищества. Сообщается, что кирпич для нового здания был специально подобран по цвету, размеру и характеристикам тому кирпичу, который использовался при строительстве сохранившихся зданий завода, признанных объектами культурного наследия.
Сообщается, что в экспозицию музея войдут исторические артефакты, которые были найдены в ходе работ по реставрации зданий завода.
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