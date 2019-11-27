27 ноября. Mossovetinfo.ru – На территории Бадаевского завода откроется Музей истории пива с собственной пивоварней и дегустационным залом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании Capital Group, которая занимается редевелопментом данной территории.



Музей, пивоварня и дегустационный зал разместятся в здании, которое будет построено по историческим документам и воссоздаст облик исторической пивоварни Трехгорного пивоваренного товарищества. Сообщается, что кирпич для нового здания был специально подобран по цвету, размеру и характеристикам тому кирпичу, который использовался при строительстве сохранившихся зданий завода, признанных объектами культурного наследия.



Сообщается, что в экспозицию музея войдут исторические артефакты, которые были найдены в ходе работ по реставрации зданий завода.