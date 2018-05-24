24 мая. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метрополитена, из-а инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки.



Сообщается, что на станции «Театральная» мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом. Интервал движения поездов в сторону станции «Речной вокзал» был увеличен.



В настоящее время движение поездов по Замоскворецкой линии введено в график. О состоянии пострадавшего не сообщается.