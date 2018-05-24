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Город (Москва и область)     24.05.2018, 11:39

Мужчина упал на рельсы на станции метро «Театральная»

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метрополитена, из-а инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Сообщается, что на станции «Театральная» мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом. Интервал движения поездов в сторону станции «Речной вокзал» был увеличен.

В настоящее время движение поездов по Замоскворецкой линии введено в график. О состоянии пострадавшего не сообщается.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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