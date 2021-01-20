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Город (Москва и область)     20.01.2021 08:40

На Бирюлевский линии метро будет 10 станций

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Бирюлевская линия 

20 января. Mossovetinfo.ru – На Бирюлевской линии метро построят 10 станций. Об этом сообщает mos.ru. Ожидается, что после открытия ветки метро станет доступнее для более чем 700 тысяч человек.

Новая линия пройдет через семь районов Москвы: Даниловский район, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Ожидается, что после открытия ветки метро станет доступнее для более чем 700 тысяч человек.

На линии расположатся 10 станций: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-ю Радиальную улицу», «Липецкую», «Загорье», «Бирюлево».

На сайте проекта «Активный гражданин» 20 января начались общественные обсуждения проекта планировки новой линии.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Бирюлевская линия 

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