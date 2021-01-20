08:40 Город (Москва и область) На Бирюлевский линии метро будет 10 станций
19:17 Общество ОП Москвы просит Мосгордуму разрешить электронный сбор подписей на региональных выборах
17:55 В России Вакцина «ЭпиВакКорона» показала стопроцентную эффективность - Роспотребнадзор
16:52 Город (Москва и область) Перед открытием МЦД-4 Курский вокзал в Москве реконструируют
16:19 Власть Кабмин прорабатывает вопрос международного признания сертификатов россиян, привившихся от COVID-19
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации
20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19