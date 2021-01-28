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Город (Москва и область)     28.01.2021 09:16

На Бирюлевской линии метро появятся пересадки на МЦК, МЦД и БКЛ

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Теги:  Бирюлевская линия метро  строительство  пересадки  метро  метрополитен 

28 января. Mossovetinfo.ru – Пассажиры перспективной Бирюлевской линии метро смогут совершить комфортные пересадки на МЦК, МЦД и БКЛ, сообщается на портале mos.ru.

Станция «ЗИЛ» будет связана с ТПУ «ЗИЛ», в который войдут одноименные станции МЦК и Троицкой линии метрополитена. Со станции «Остров мечты» можно будет совершить пересадку на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии метро. На станции «Кленовый бульвар» будет организована пересадка на Большую кольцевую линию, а со станции «Бирюлево» можно будет совершить пересадку на железнодорожную станцию Бирюлево-Товарная, которая впоследствии станет частью маршрута МЦД-5.

Ранее также сообщалось, что в дальнейшем Бирюлевская линия может быть соединена с перспективной Рублево-Архангельской линией.

Бирюлевская линия пройдет через 7 районов Москвы и улучшит транспортную доступность более чем для 700 тысяч человек. На линии будет расположено 10 станций.

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Карта места

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Теги: 
Бирюлевская линия метро  строительство  пересадки  метро  метрополитен 

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