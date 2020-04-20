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Город (Москва и область)     20.04.2020 11:27

На ЕТП появилась возможность проверить привязку «Тройки» к цифровому пропуску

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Теги:  цифровые пропуска  Тройка  проверка 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Возможность проверить привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску появилась на Едином транспортном портале Москвы.

Для проверки достаточно ввести номер карты. При этом, с момента привязки карты к цифровому пропуску должно пройти не менее 5 часов.

Сообщается, что позднее на портале появится возможность проверить привязку к цифровому пропуску социальной карты.

Согласно указу мэра Москвы, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте Москвы можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Номера электронных карт необходимо будет в обязательном порядке включить в цифровые пропуска.


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Карта места

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Теги: 
цифровые пропуска  Тройка  проверка 

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