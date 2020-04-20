20 марта. Mossovetinfo.ru – Возможность проверить привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску появилась на Едином транспортном портале Москвы.
Для проверки достаточно ввести номер карты. При этом, с момента привязки карты к цифровому пропуску должно пройти не менее 5 часов.
Сообщается, что позднее на портале появится возможность проверить привязку к цифровому пропуску социальной карты.
Согласно указу мэра Москвы, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте Москвы можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Номера электронных карт необходимо будет в обязательном порядке включить в цифровые пропуска.
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