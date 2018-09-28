28 сентября. Mossovetinfo.ru – Бесплатные трансляции концертов будут организованы на медиафасаде концертного зала «Зарядье», сообщает портал mos.ru.
Специальный диджитал-экран размером 8 на 14 метров установлен на торце концертного зала. Изображение будет видно даже с парящего моста, а трансляции будет слышно во всех уголках парках «Зарядье».
Первая трансляция пройдет в пятницу, 28 сентября в 19:00. Посетители парка увидят выступление британского джазового певца и пианиста Энтони Стронга, который выступит в концертном зале «Зарядье» вместе с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана.
В дальнейшем планируется целя серия бесплатных трансляций концертов, которые будут проходить в концертном зале «Зарядье».
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