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Город (Москва и область)     28.09.2018 09:48

На фасаде концертного зала «Зарядье» организуют трансляции концертов

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Теги:  концертный зал «Зарядье»  концерты  трансляции 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Бесплатные трансляции концертов будут организованы на медиафасаде концертного зала «Зарядье», сообщает портал mos.ru.

Специальный диджитал-экран размером 8 на 14 метров установлен на торце концертного зала. Изображение будет видно даже с парящего моста, а трансляции будет слышно во всех уголках парках «Зарядье».

Первая трансляция пройдет в пятницу, 28 сентября в 19:00. Посетители парка увидят выступление британского джазового певца и пианиста Энтони Стронга, который выступит в концертном зале «Зарядье» вместе с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана.

В дальнейшем планируется целя серия бесплатных трансляций концертов, которые будут проходить в концертном зале «Зарядье».


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Карта места

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Теги: 
концертный зал «Зарядье»  концерты  трансляции 

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