28 сентября. Mossovetinfo.ru – Бесплатные трансляции концертов будут организованы на медиафасаде концертного зала «Зарядье», сообщает портал mos.ru.



Специальный диджитал-экран размером 8 на 14 метров установлен на торце концертного зала. Изображение будет видно даже с парящего моста, а трансляции будет слышно во всех уголках парках «Зарядье».



Первая трансляция пройдет в пятницу, 28 сентября в 19:00. Посетители парка увидят выступление британского джазового певца и пианиста Энтони Стронга, который выступит в концертном зале «Зарядье» вместе с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана.



В дальнейшем планируется целя серия бесплатных трансляций концертов, которые будут проходить в концертном зале «Зарядье».