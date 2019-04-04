4 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, на Казанском направлении МЖД в период с 8 по 10 апреля запустят дополнительные электрички, сообщается на официальном сайте МЖД.
8 апреля со станции Люберцы-1 дополнительная электричка в Москву отправится в 07:42. На Казанский вокзал электричка прибудет в 08:08. 9 и 10 апреля эта же электричка будет отправляться из Люберец в 07:34, на Казанский вокзал электропоезд будет прибывать в 08:01. Электричка будет останавливаться на платформах Выхино, Фрезер и Новая.
9 и 10 апреля дополнительная электричка будет отправляться в 08:40 по маршруту Москва – Люберцы-1.
Кроме того, с 8 по 10 апреля два экспресса Раменское – Москва получат дополнительную остановку на станции Выхино, а пригородные поезда из Рязани и Голутвина будут останавливаться на платформе Косино.
Обо всех изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, а также на станциях и остановочных пунктах.
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