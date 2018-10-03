3 октября. Mossovetinfo.ru – На Московском центральном кольце началась подготовка к зиме, сообщает портал mos.ru.



В рамках подготовки для машинистов и помощников будет проведен инструктаж по управлению поездами в условиях перепада температур и обильных осадков. Кроме того, машинисты и помощники пройдут тренировки на специальных тренажерах, которые будут имитировать управление поездом в нестандартных ситуациях (падение дерева на рельсы или резкое ухудшение видимости).



Все 42 поезда «Ласточка», которые перевозят пассажиров по МЦК, пройдут техобслуживание, на котором будут проверены бортовые системы поездов, системы климат-контроля и подвагонное оборудование.