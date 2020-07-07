7 июля. Mossovetinfo.ru – На набережной Марка Шагала завершили строительство пристани с амфитеатром, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Протяженность амфитеатр составляет 150 метров, поэтому новая пристань сможет принимать даже самые крупные речные суда. Амфитеатр под открытым небом будет использоваться как зал ожидания.
В ближайшее время новая пристань станет остановкой городского речного транспорта, новые маршруты которого уже прорабатываются.
Пристань с амфитеатром станет частью «Парка на набережной Марка Шагала». Тематический маршрут «Променад», который пройдет через весь парк и будет включать четыре спуска к реке, собственный причал для речного транспорта, стоянку для яхт, 150-метровый амфитеатр с видом на реку, комплекс водных видов спорта.
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