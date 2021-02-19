На паркинги со шлагбаумом в Москве теперь можно заехать по «Тройке»

19 февраля. Mossovetinfo.ru – С сегодняшнего дня на 11 городских парковок со шлагбаумом - 8 перехватывающих и 3 почасовых - можно заехать по карте «Тройка», без парковочного билета, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Для въезда достаточно приложить карту «Тройка» к стойке со шлагбаумом.



По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, новая система будет очень удобна тем, кто пользуется перехватывающими парковками, которые бесплатны для автомобилистов, пересаживающихся с личных автомобилей на общественный транспорт.



Кроме того, новая система позволяет с помощью «Тройки» заменить множество одноразовых парковочных билетов, что благоприятно скажется на экологии.



