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Город (Москва и область)     19.02.2021 09:52

На паркинги со шлагбаумом в Москве теперь можно заехать по «Тройке»

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Теги:  парковки  оплата парковки  карта Тройка 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – С сегодняшнего дня на 11 городских парковок со шлагбаумом - 8 перехватывающих и 3 почасовых - можно заехать по карте «Тройка», без парковочного билета, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Для въезда достаточно приложить карту «Тройка» к стойке со шлагбаумом.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, новая система будет очень удобна тем, кто пользуется перехватывающими парковками, которые бесплатны для автомобилистов, пересаживающихся с личных автомобилей на общественный транспорт.

Кроме того, новая система позволяет с помощью «Тройки» заменить множество одноразовых парковочных билетов, что благоприятно скажется на экологии.


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Карта места

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Теги: 
парковки  оплата парковки  карта Тройка 

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