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Город (Москва и область)     07.04.2021 15:14

На площади Киевского вокзала установят защитные навесы от непогоды

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Теги:  площадь Киевского вокзала  благоустройство  навесы 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — В рамках работ по благоустройству на площади Киевского вокзала установят защитные навесы от непогоды, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Всего будет уставлено девять навесов, которые защитят пассажиров от дождя и снега во время пересадки на метро, наземный общественный транспорт или такси. Высота навесов составит 4 метра, ширина - от 4 до 5 метров.

Навесы облицуют декоративными панелями из алюминия, оснастят светодиодной подсветкой и инфракрасными обогревателями. Под навесами размесят скамейки и информационные пилоны, с информацией о маршрутах наземного общественного транспорта.

Монтаж двух навесов уже начался. В связи с этим временно перенесены остановки некоторых автобусов. При этом, схема движения на площади Киевского вокзала осталась прежней.

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Карта места

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Теги: 
площадь Киевского вокзала  благоустройство  навесы 

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