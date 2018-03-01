На портале госуслуг Подмосковья появилась перечни ссылок на генпланы и ПЗЗ

1 марта /Mossovetinfo.ru/ - Информация об утвержденных генеральных планах и правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) размещена на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, сообщает пресс-служба Главархитектуры Подмосковья.



«Перечни ссылок на разделы официальных сайтов администраций, где размещены материалы утвержденных документов, доступны на региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ МО)», – сообщил начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.



В соответствии с действующим законодательством с начала 2018 года выдача разрешений на строительство осуществляется только с учетом утвержденных ПЗЗ.