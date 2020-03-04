4 марта. Mossovetinfo.ru – Обновленный виджет «Ребенок в школе» на портале mos.ru, предоставит родителям более полную информацию об успеваемости ребенка, и о том находится ли он на уроке.
В обновленном виджете родители могут узнать не только какую оценку получил ребенок, но и коэффициент оценки, который выставляется исходя из сложности выполненного задания. Таким образом, родители получат более полную картину успеваемости их ребенка.
Коэффициент автоматически выставляется в электронный дневник школьника, а его величина определяется исходя из нормативных актов каждой отдельной школы. Наличие коэффициента позволяет более гибко оценивать полученные ребенком знания.
Кроме того, если ранее виджет позволял время прихода и ухода ребенка из школы, то обновленная версия позволяет проконтролировать присутствие ребенка на каждом конкретном уроке.
Обновленный виджет позволяет также узнать какие задания ребенок получил на дом и скачать их из интернета.
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