22 июля. Mossovetinfo.ru – На развитие общественного транспорта в Москве в 2020 году выделено порядка 450 миллионов евро, заявил на семинаре «Общественный транспорт после COVID-19 - Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов» заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Ликсутов подчеркнул, что несмотря на снижение доходов городского бюджета из-за пандемии коронаируса, власти Москвы приняли решение не сокращать запланированные расходы на развитие городского транспорта.
Также заммэра Москвы рассказал, что в 2020 году Москва закупит 1 тысячу трамваев, троллейбусов и электробусов, а также около 550 новых вагонов метро.
При этом, в связи с опасностью распространения коронавируса, в новый подвижной состав будут добавлены системы обеззараживания воздуха, системы контроля температуры, «и все, что может снизить количество вредных веществ при поездке».
Кроме того, будут сохранены все регламенты по обработке автобусов, вагонов метро, помещений. Также будут сохранены санитайзеры, которые были установлены в метро, на железнодорожных станциях и на остановках.
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