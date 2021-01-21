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Город (Москва и область)     21.01.2021 18:28

На Рублево-Архангельской линии метро будет шесть станций

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Теги:  метро  метрополитен  Рублево-Архангельская линия  строительство 

21 января. Mossovetinfo.ru – На проектируемой Рублево-Архангельской линии метро будет шесть станций, сообщается на портале «Активный гражданин».

Новая линия пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Строгино Северо-Западного административного округа Москвы. Также на ней появятся пересадочные узлы на Арбатско-Покровскую линию (на станции «Строгино») и на Большую Кольцевую линию (на станции «Карамышевская»).

На линии будет построено шесть станций: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая роща».

На портале проекта «Активный гражданин» начались общественные обсуждения проекта планировки новой линии.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Рублево-Архангельская линия  строительство 

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