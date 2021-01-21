21 января. Mossovetinfo.ru – На проектируемой Рублево-Архангельской линии метро будет шесть станций, сообщается на портале «Активный гражданин».Новая линия пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Строгино Северо-Западного административного округа Москвы. Также на ней появятся пересадочные узлы на Арбатско-Покровскую линию (на станции «Строгино») и на Большую Кольцевую линию (на станции «Карамышевская»).На линии будет построено шесть станций: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая роща».На портале проекта «Активный гражданин» начались общественные обсуждения проекта планировки новой линии.