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Город (Москва и область)     31.10.2019 16:59

На рынке недвижимости в Москве появились квартиры площадью в 11 квадратных метров

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Теги:  недвижимость  жилье  стоимость 

31 октября. Mossovetinfo.ru – Квартиры площадью в 11 квадратных метров появились на столичном рынке недвижимости, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные риэлторского агентства «Метриум».

Сообщается, что квартиры-студии площадью в 11,1 и 11,6 квадратных метров появились в проектах новых домов, которые планируется построить в районах Западное Дегунино и Нижегородский.

Отмечается, что данные квартиры по площади уступают парковочным местам для автомобилей, которые по закону должны быть не менее 13,25 квадратных метров.

Также сообщается, что что в последние годы цена малогабаритных квартир в Москве выросла. Если в 2012 году стоимость однокомнатной квартиры площадью 33,4 квадратных метра составляла 3,36 миллиона рублей, то теперь за студию площадью 11,1 квадратных метра необходимо будет заплатить 3,13 миллиона рублей. Стоимость же самой маленькой однокомнатной квартиры площадью 29 квадратных метров выросла до 4,25 миллиона рублей.


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Теги: 
недвижимость  жилье  стоимость 

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