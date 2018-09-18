Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.09.2018 12:19

На станции метро «Беломорская» начался монтаж эксалаторов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  строительство 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Монтаж четырех эксалаторов начался на станции «Беломорская» сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы, со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.

По словам Хусннулина, основные строительные работы на станции уже завершены, облицовочные работы на платформе выполнены наполовину, идет монтаж инженерного оборудования. В связи с тем, что станция строится на действующей линии, часть работ приходится проводить во время ночных «окон».

Станция «Беломорская» строится на действующем участке Замоскворецкой линии метро между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал». Открыть станцию планируется в конце 2018 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  строительство 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:11 Город (Москва и область) Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

13:03 В России Роскомнадзор в декабре запросит Twitter и Facebook по поводу хранения данных россиян

12:49 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с фестивалем «Круг света»

12:19 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж эксалаторов

12:12 Власть Путин выразил соболезнования родственникам членов экипажа Ил-20

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении

08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru