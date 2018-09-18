18 сентября. Mossovetinfo.ru – Монтаж четырех эксалаторов начался на станции «Беломорская» сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы, со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.



По словам Хусннулина, основные строительные работы на станции уже завершены, облицовочные работы на платформе выполнены наполовину, идет монтаж инженерного оборудования. В связи с тем, что станция строится на действующей линии, часть работ приходится проводить во время ночных «окон».



Станция «Беломорская» строится на действующем участке Замоскворецкой линии метро между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал». Открыть станцию планируется в конце 2018 года.