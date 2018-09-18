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Город (Москва и область)
18.09.2018, 13:11
Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Инаугурация мэра Москвы Сергея Собянина прошла в новом концертном зале «Зарядье». Собянин зачитал присягу, после чего Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горб...
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Город (Москва и область)
18.09.2018, 12:49
Какие улицы перекроют в Москве в связи с фестивалем «Круг света»
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве будет перекрыт в период с 21 по 25 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света», сообщает Единый транспортный портал столицы. В перио...
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Город (Москва и область)
18.09.2018, 12:19
На станции метро «Беломорская» начался монтаж эксалаторов
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Монтаж четырех эксалаторов начался на станции «Беломорская» сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы, со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина. ...