21 августа. Mossovetinfo.ru – На строящейся станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних инженерных систем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.



Архитектурно-отделочные работы на станции выполнены более чем наполовину. Устройство основных конструкция уже завершено. В настоящее время ведутся работы по сооружению выходов.



Кроме того, уже началось благоустройство прилегающей к станции территории.



Станцию замоскворецкой линии, которая расположится Она строится на работающем участке метро между «Речным вокзалом» и «Ховрино», планируется открыть до конца года.



Ранее сообщалось, что режим работы станции метро «Ховрино» изменится с 16 июля до 16 октября из-за строительства станции «Беломорская». Станция «Ховрино» в настоящее время закрывается на 2 часа раньше – в 23:00.



