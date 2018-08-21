Другие материалы
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Город (Москва и область)
21.08.2018, 16:59
Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский
21 августа. Mossovetinfo.ru – Рыбу из московских водоемов есть нельзя. Об этом заявил глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский. «Нельзя обманывать рыбаков и говорить, что...
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Город (Москва и область)
21.08.2018, 15:59
На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем
21 августа. Mossovetinfo.ru – На строящейся станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних инженерных систем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого...
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Город (Москва и область)
21.08.2018, 12:51
Московская международная книжная выставка-ярмарка пройдет на ВДНХ с 5 по 9 сентября
21 августа. Mossovetinfo.ru – Детская литература станет главной темой традиционной Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), которая пройдет на ВДНХ с 5 по 9 сентября, сообщает пре...