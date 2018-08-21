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Город (Москва и область)     21.08.2018 15:59

На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем

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Теги:  станция Беломорская 

21 августа. Mossovetinfo.ru – На строящейся станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних инженерных систем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.

Архитектурно-отделочные работы на станции выполнены более чем наполовину. Устройство основных конструкция уже завершено. В настоящее время ведутся работы по сооружению выходов.

Кроме того, уже началось благоустройство прилегающей к станции территории.

Станцию замоскворецкой линии, которая расположится Она строится на работающем участке метро между «Речным вокзалом» и «Ховрино», планируется открыть до конца года.

Ранее сообщалось, что режим работы станции метро «Ховрино» изменится с 16 июля до 16 октября из-за строительства станции «Беломорская». Станция «Ховрино» в настоящее время закрывается на 2 часа раньше – в 23:00.


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Карта места

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Теги: 
станция Беломорская 

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