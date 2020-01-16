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Город (Москва и область)     16.01.2020 11:21

На станции МЦД-1 Кунцевская построят два подземных вестибюля

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Теги:  МЦД  Кунцевская  вестибюли  строительство 

16 января. Mossovetinfo.ru – Два подземных вестибюля построят на станции МЦД-1 Кунцевская, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Подземные вестибюли позволят пассажирам совершать комфортные пересадки на одноименные станции метро Арбатско-Покровской и Филевской линии, а также на одноименную станцию Большой кольцевой линии, когда она будет достроена.

Строительство подземных вестибюлей будет проведено в рамках второго этапа реализации проекта МЦД, завершить строительство планируется к 2024 году.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  Кунцевская  вестибюли  строительство 

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