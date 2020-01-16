16 января. Mossovetinfo.ru – Два подземных вестибюля построят на станции МЦД-1 Кунцевская, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Подземные вестибюли позволят пассажирам совершать комфортные пересадки на одноименные станции метро Арбатско-Покровской и Филевской линии, а также на одноименную станцию Большой кольцевой линии, когда она будет достроена.



Строительство подземных вестибюлей будет проведено в рамках второго этапа реализации проекта МЦД, завершить строительство планируется к 2024 году.