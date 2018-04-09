9 апреля. Mossovetinfo.ru – На Центральном павильоне ВДНХ после реставрации открылись знаменитые скульптуры работы Георгия Мотовилова. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Москва вообще многим обязана Георгию Ивановичу. Он также оформлял арку северного входа и ряд станций метро», - написал мэр Москвы.