Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     09.04.2018 21:51

На Центральном павильоне ВДНХ после реставрации открылись скульптуры работы Мотовилова

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВДНХ  Сергей Собянин  Собянин  реставрация 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – На Центральном павильоне ВДНХ после реставрации открылись знаменитые скульптуры работы Георгия Мотовилова. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва вообще многим обязана Георгию Ивановичу. Он также оформлял арку северного входа и ряд станций метро», - написал мэр Москвы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВДНХ  Сергей Собянин  Собянин  реставрация 

Возврат к списку

Лента новостей

22:25 Город (Москва и область) Власти Подмосковья обеспечат круглосуточную охрану тренировочных баз ЧМ-2018

21:51 Город (Москва и область) На Центральном павильоне ВДНХ после реставрации открылись скульптуры работы Мотовилова

21:47 Другое «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

19:28 Город (Москва и область) В Подмосковье в 2018 году зарегистрировано 30 случаев бешенства животных

18:08 Город (Москва и область) Wi-Fi-оператор метро Москвы устранил уязвимость, которая позволяла получить данные пользователей

Актуальные материалы

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%

15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018

14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru