9 апреля. Mossovetinfo.ru – На Центральном павильоне ВДНХ после реставрации открылись знаменитые скульптуры работы Георгия Мотовилова. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва вообще многим обязана Георгию Ивановичу. Он также оформлял арку северного входа и ряд станций метро», - написал мэр Москвы.
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