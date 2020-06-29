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Город (Москва и область)     29.06.2020 07:30

На ТТК изменится схема движения

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Теги:  ТТК  дороги 

29 июня. Mossovetinfo.ru – На Третьем транспортном кольце (ТТК) в этом году изменится схема движения. Об этом сообщает mos.ru.

На нескольких участках магистрали изменят разметку. Где-то увеличится число полос, а в опасных местах появится разделительные буферы.

До конца 2020 года планируется изменить разметку, в частности, на Киевском путепроводе, участке от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы и на улице Нижняя Масловка.

Работы по переразметке Нижней Масловки и участка от Гагаринского тоннеля уже начались.


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Карта места

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Теги: 
ТТК  дороги 

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