29 июня. Mossovetinfo.ru – На Третьем транспортном кольце (ТТК) в этом году изменится схема движения. Об этом сообщает mos.ru.
На нескольких участках магистрали изменят разметку. Где-то увеличится число полос, а в опасных местах появится разделительные буферы.
До конца 2020 года планируется изменить разметку, в частности, на Киевском путепроводе, участке от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы и на улице Нижняя Масловка.
Работы по переразметке Нижней Масловки и участка от Гагаринского тоннеля уже начались.
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