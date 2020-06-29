29 июня. Mossovetinfo.ru – На Третьем транспортном кольце (ТТК) в этом году изменится схема движения. Об этом сообщает mos.ru.



На нескольких участках магистрали изменят разметку. Где-то увеличится число полос, а в опасных местах появится разделительные буферы.



До конца 2020 года планируется изменить разметку, в частности, на Киевском путепроводе, участке от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы и на улице Нижняя Масловка.



Работы по переразметке Нижней Масловки и участка от Гагаринского тоннеля уже начались.