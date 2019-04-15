Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.04.2019 12:17

На участие в проекте «Музыка в метро» подано более 1,5 тысячи заявок

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Музыка в метро 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Музыканты подали более 1,5 тысячи заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителч начальника столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

По словам Темниковой, из-за рекордного количества заявок, прослушивания при отборе будут идти на два дня больше - с 15 по 23 апреля. Для участия в проекте отберут 300 исполнителей и коллективов.

Кроме того, Темникова сообщила, что появится новая площадка проекта – теперь музыканты будут выступать и в павильоне Московских центральных диаметров.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Музыка в метро 

Возврат к списку

Лента новостей

13:19 Происшествия Задержан подозреваемый в попытке изнасилования на западе Москвы

13:08 В России Заболеваемость гриппом в России за год сократилась на четверть

12:17 Город (Москва и область) На участие в проекте «Музыка в метро» подано более 1,5 тысячи заявок

11:25 Город (Москва и область) В «Лужниках» построят пять новых кафе

10:46 Город (Москва и область) МЭШ запустила сервис самоподготовки к итоговым контрольным

Актуальные материалы

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные

09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели

08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru