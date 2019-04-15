15 апреля. Mossovetinfo.ru – Музыканты подали более 1,5 тысячи заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителч начальника столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.



По словам Темниковой, из-за рекордного количества заявок, прослушивания при отборе будут идти на два дня больше - с 15 по 23 апреля. Для участия в проекте отберут 300 исполнителей и коллективов.



Кроме того, Темникова сообщила, что появится новая площадка проекта – теперь музыканты будут выступать и в павильоне Московских центральных диаметров.