На участке между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят движение поездов в ночь на 1 апреля

30 марта, Mossovetinfo.ru - Движение поездов на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено в ночь на 1 апреля, технологическое «окно» назначено преимущественно в ночное время с 22:00 до 5:40, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).



Ряд электричек выведут из графика, у нескольких изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Движение поездов МЦД-1, а также поездов сквозных маршрутов Белорусского и Савеловского направлений будет осуществляться до Белорусского и Савеловского вокзалов.



«Движение поездов на участке Москва-пассажирская-Смоленская - Москва-Бутырская МЖД будет временно приостановлено в ночь на 1 апреля. Это связано с переносом железнодорожных коммуникаций и формированием земляного полотна под пути будущего МЦД-4. Технологическое «окно» назначено преимущественно в ночное время с 22:00 до 5:40, чтобы сохранить объемы движения днем», - сообщает МЖД.