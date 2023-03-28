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Город (Москва и область)     30.03.2023 12:37

На участке между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят движение поездов в ночь на 1 апреля

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Теги:  МЦД-1  движение  1 апреля  приостановка  участок  график 

30 марта, Mossovetinfo.ru - Движение поездов на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено в ночь на 1 апреля, технологическое «окно» назначено преимущественно в ночное время с 22:00 до 5:40, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ряд электричек выведут из графика, у нескольких изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Движение поездов МЦД-1, а также поездов сквозных маршрутов Белорусского и Савеловского направлений будет осуществляться до Белорусского и Савеловского вокзалов.

«Движение поездов на участке Москва-пассажирская-Смоленская - Москва-Бутырская МЖД будет временно приостановлено в ночь на 1 апреля. Это связано с переносом железнодорожных коммуникаций и формированием земляного полотна под пути будущего МЦД-4. Технологическое «окно» назначено преимущественно в ночное время с 22:00 до 5:40, чтобы сохранить объемы движения днем», - сообщает МЖД.

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Карта места

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Теги: 
МЦД-1  движение  1 апреля  приостановка  участок  график 

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