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Город (Москва и область)     30.08.2018 13:08

На ВДНХ открылся международный форум «Город образования»

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Теги:  форумы  Город образования  открытие  образование 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Традиционный московский международный форум образования открылся в 75-м павильоне ВДНХ.

Форум пройдет с 30 августа по 2 сентября. В рамках форума пройдет множество мероприятий на 10 площадках. Участники обменяются опытом в развитии систем образования, поделятся опытом внедрения современных образовательных методик, внедрения новых технологий в образовательный процесс, а также смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных проектах, посвященных образованию.

Ранее сообщалось, что в форуме примут участие около 500 экспертов в области образования из 50 стран.


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Теги: 
форумы  Город образования  открытие  образование 

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