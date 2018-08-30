30 августа. Mossovetinfo.ru – Традиционный московский международный форум образования открылся в 75-м павильоне ВДНХ.
Форум пройдет с 30 августа по 2 сентября. В рамках форума пройдет множество мероприятий на 10 площадках. Участники обменяются опытом в развитии систем образования, поделятся опытом внедрения современных образовательных методик, внедрения новых технологий в образовательный процесс, а также смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных проектах, посвященных образованию.
Ранее сообщалось, что в форуме примут участие около 500 экспертов в области образования из 50 стран.
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