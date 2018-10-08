8 октября. Mossovetinfo.ru – С начала велосезона, который стартовал в Москве в апреле, количество поездок на велосипедах московской системы велопроката превысило 4 миллиона, сообщает портал mos.ru.



За весь предыдущий велосезон москвичи воспользовались велопрокатом 2,4 миллиона раз.



Рост числа поездок обусловлен увеличением количества пунктов велопроката и числа прокатных велосипедов. В настоящее время в Москве работает 430 пунктов велопроката, на которых москвичам доступны более 4 тысяч велосипедов. С момента открытия системы городского велопроката в 2013 году, каждый год открывается 50 новых станций и прибавляется по 500 велосипедов.



Сезон работы городского велопроката закончится 1 ноября. С этого дня и до 20 ноября с городских станций велопроката постепенно начнут вывозить велосипеды. Они будут отправлены на отапливаемый склад, где пройдут техническое обслуживание и подготовку к следующему сезону.