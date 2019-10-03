3 октября. Mossovetinfo.ru – Два суда общей юрисдикции открылись на Верейской улице в Москве, сообщается на портале mos.ru.



Первый апелляционный и Второй кассационный суды открылись в бизнес-центре «Верейская Плаза IV». В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Добраться до здания можно по Аминьевскому и Можайскому шоссе, а также по Северо-Западной хорде. В 2021-2022 годах возле здания откроются две станции Большой Кольцевой линии «Аминьевское шоссе» и «Давыдково». Кроме того, транспотная доступность судов улучшится с открытием южного дублера Кутузовского проспекта.



Первый апелляционный суд рассматривает обжалованные дела Белгородского, Брянского, Владимирского, Воронежского, Ивановского, Калининградского, Калужского, Костромского, Курского, Липецкого, Новгородского, Орловского, Псковского, Рязанского, Смоленского, Тамбовского, Тверского, Тульского, Ярославского областных судов, Московского городского и Московского областного судов.



Второй кассационный суд занимается пересмотром дел, принятых в судах Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, города Москвы, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты.



Апелляционный и кассационный суды созданы согласно изменений в федеральных законах о судебной системе и создании апелляционных и кассационных судов, принятых в 2018 году.