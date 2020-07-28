28 июля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект создания на юге Москвы нового технопарка «ЗИЛ», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.



Проект присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы.



На территории в 3,97 гектара будут построены и реконструированы объекты недвижимости общей площадью в 80,7 тысячи квадратных метров, в которых разместятся предприятия малого и среднего бизнеса.



Планируется, что технопарк будет специализироваться на микроэлектронике, производстве автокомпонентов, информационных технологиях в сфере безопасности, а также на научных исследованиях и разработках.