28 июля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект создания на юге Москвы нового технопарка «ЗИЛ», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Проект присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы.
На территории в 3,97 гектара будут построены и реконструированы объекты недвижимости общей площадью в 80,7 тысячи квадратных метров, в которых разместятся предприятия малого и среднего бизнеса.
Планируется, что технопарк будет специализироваться на микроэлектронике, производстве автокомпонентов, информационных технологиях в сфере безопасности, а также на научных исследованиях и разработках.
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