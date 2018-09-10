10 сентября. Mossovetinfo.ru – Наблюдатели Общественной палаты Москвы впервые были задействованы во время выборов мэра Москвы на всех 100% избирательных участках города, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Впервые 100% УИКов было закрыто наблюдателями от одной организации», - рассказал Шапошников.
Шапошников рассказал, что в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вошли 4200 человек.
Выборы мэра Москвы состоялись 9 сентября. По данным Мосгоризбиркома, после подсчета 99% протоколов победу на выборах одержал Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который набрал 70,02% голосов.
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