19 марта. Mossovetinfo.ru – ФГУП «Радон» начало подготовительные работ по обследованию и последующему вывозу зараженного грунта, находящегося в районе строительства участка Юго-Восточной хорды.



В настоящее время идет строительство санитарно-пропускного пункта и ограждение площадки работ. Ранее сообщалось, что контракт предусматривает выполнение работ в три этапа:



Подготовительные работы, в рамках которых будет проведено ограждение участка, обеспечение охраны и санитарно-пропускного режима, и организация дозиметрического контроля;



Реабилитационные работы, в рамках которых будут организованы изъятие отходов и зараженного грунта, их упаковка в специализированные контейнеры и вывоз к местам хранения;



Заключительное радиационное обследование, в рамках которого будет проведено полное обследование объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм законодательства.



Работы по обследованию и вывозу зараженного грунта должны быть выполнены до конца мая 2020 года.



Зараженный грунт находится на участке строительства Юго-Восточной хорды, на котором в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы. Сообщается, что работы по строительству участка ЮВХ будут возобновлены только после получения положительных результатов проведенных мероприятий, и предоставления документов, которые подтвердят очистку территории.