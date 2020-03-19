19 марта. Mossovetinfo.ru – ФГУП «Радон» начало подготовительные работ по обследованию и последующему вывозу зараженного грунта, находящегося в районе строительства участка Юго-Восточной хорды.
В настоящее время идет строительство санитарно-пропускного пункта и ограждение площадки работ. Ранее сообщалось, что контракт предусматривает выполнение работ в три этапа:
Подготовительные работы, в рамках которых будет проведено ограждение участка, обеспечение охраны и санитарно-пропускного режима, и организация дозиметрического контроля;
Реабилитационные работы, в рамках которых будут организованы изъятие отходов и зараженного грунта, их упаковка в специализированные контейнеры и вывоз к местам хранения;
Заключительное радиационное обследование, в рамках которого будет проведено полное обследование объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм законодательства.
Работы по обследованию и вывозу зараженного грунта должны быть выполнены до конца мая 2020 года.
Зараженный грунт находится на участке строительства Юго-Восточной хорды, на котором в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы. Сообщается, что работы по строительству участка ЮВХ будут возобновлены только после получения положительных результатов проведенных мероприятий, и предоставления документов, которые подтвердят очистку территории.
14:35 Город (Москва и область) Начались работы по обследованию и вывозу зараженного грунта с участка строительства ЮВХ
14:12 В России Вернувшиеся из-за границы должны сообщать о возвращении на «горячие линии» - Роспотребнадзор
13:48 Происшествия Оперштаб: причиной смерти 79-летней женщины с коронавирусом стал оторвавшийся тромб
13:28 В России Все вернувшиеся из-за рубежа граждане должны сесть на карантин - Роспотребнадзор
13:13 Власть Госдума приняла закон об уголовной ответственности за онлайн-продажу фальшивых лекарств
21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса