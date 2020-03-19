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Город (Москва и область)     19.03.2020 14:35

Начались работы по обследованию и вывозу зараженного грунта с участка строительства ЮВХ

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Теги:  ЮВХ  Радиоактивность  рекультивация  строительство 

19 марта. Mossovetinfo.ru – ФГУП «Радон» начало подготовительные работ по обследованию и последующему вывозу зараженного грунта, находящегося в районе строительства участка Юго-Восточной хорды.

В настоящее время идет строительство санитарно-пропускного пункта и ограждение площадки работ. Ранее сообщалось, что контракт предусматривает выполнение работ в три этапа:

Подготовительные работы, в рамках которых будет проведено ограждение участка, обеспечение охраны и санитарно-пропускного режима, и организация дозиметрического контроля;

Реабилитационные работы, в рамках которых будут организованы изъятие отходов и зараженного грунта, их упаковка в специализированные контейнеры и вывоз к местам хранения;

Заключительное радиационное обследование, в рамках которого будет проведено полное обследование объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм законодательства.

Работы по обследованию и вывозу зараженного грунта должны быть выполнены до конца мая 2020 года.

Зараженный грунт находится на участке строительства Юго-Восточной хорды, на котором в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы. Сообщается, что работы по строительству участка ЮВХ будут возобновлены только после получения положительных результатов проведенных мероприятий, и предоставления документов, которые подтвердят очистку территории.


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Карта места

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Теги: 
ЮВХ  Радиоактивность  рекультивация  строительство 

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