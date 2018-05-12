Другие материалы
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 09:50
Началось благоустройство на въездных группах шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта
14 мая. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству начались на въездных группах шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В рамках бл...
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 08:39
Поезд «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии метро
14 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд нового поколения «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии столичной подземки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Еще один такой сос...
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Город (Москва и область)
12.05.2018, 13:27
В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд
12 мая. Mossovetinfo.ru - В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс. Электродепо предназначено ...