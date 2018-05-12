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Город (Москва и область)     14.05.2018, 09:50

Началось благоустройство на въездных группах шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта

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Теги:  благоустройство 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству начались на въездных группах шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В рамках благоустройства уберут под землю провода, на тротуарах и проезжей части заменят асфальт, а также высадят газоны.

Перекрывать движение не планируется, но возможны ограничения движения. Схема движения после завершения работ изменена не будет. Благоустройство планируются завершить летом.


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Теги: 
благоустройство 

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