14 мая. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству начались на въездных группах шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



В рамках благоустройства уберут под землю провода, на тротуарах и проезжей части заменят асфальт, а также высадят газоны.



Перекрывать движение не планируется, но возможны ограничения движения. Схема движения после завершения работ изменена не будет. Благоустройство планируются завершить летом.