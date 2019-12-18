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Город (Москва и область)     18.12.2019 09:56

Началось переселение еще трех домов по программе реновации в Пресненском районе

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Теги:  программа реновации жилья  Пресненский  программа реновации  расселение  реновация жилья  пятиэтажки 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Жителей еще трех пятиэтажек микрорайона Камушки в Пресненском районе начали переселять в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.

Жители двух пятиэтажек в Шмитовском проезде и одной пятиэтажки в 1-м Красногвардейском проезде получили письма с предложением равнозначного жилья. Всего в расселяемых домах проживает 209 семей.

Новые квартиры жителям расселяемых пятиэтажек предлагаются в новостройке, построенной по программе реновации в Мукомольном проезде. Ранее сообщалось, что в эту же новостройку начали переселять жителей четырех пятиэтажек в микрорайоне Камушки.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что всего в микрорайоне Камушки сейчас переселяется по программе реновации 811 семей.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Пресненский  программа реновации  расселение  реновация жилья  пятиэтажки 

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