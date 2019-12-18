18 декабря. Mossovetinfo.ru – Жителей еще трех пятиэтажек микрорайона Камушки в Пресненском районе начали переселять в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.
Жители двух пятиэтажек в Шмитовском проезде и одной пятиэтажки в 1-м Красногвардейском проезде получили письма с предложением равнозначного жилья. Всего в расселяемых домах проживает 209 семей.
Новые квартиры жителям расселяемых пятиэтажек предлагаются в новостройке, построенной по программе реновации в Мукомольном проезде. Ранее сообщалось, что в эту же новостройку начали переселять жителей четырех пятиэтажек в микрорайоне Камушки.
Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что всего в микрорайоне Камушки сейчас переселяется по программе реновации 811 семей.
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