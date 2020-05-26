26 мая. Mossovetinfo.ru – На Савеловском направлении Московской железной дороги начались работы по строительство станции МЦД-1 Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба МЖД.



Новая станция будет построена между станциями Тимирязевская и Окружная на пересечении с Октябрьской железной дорогой.



Первоначально планируется построить одну платформу и мост-конкорс, с которого можно будет совершить пересадки на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро. Мост будет оборудован лифтами и эскалаторами, что позволит сформировать безбарьерную среду.



В дальнейшем на базе новой станции будет сформирован транспортно-пересадочный узел, который улучшит транспортную доступность района.