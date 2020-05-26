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Город (Москва и область)     26.05.2020 17:50

Началось строительство станции МЦД-1 Петровско-Разумовская

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Теги:  строительство  МЦД  МЦД-1  Петровско-Разумовская 

26 мая. Mossovetinfo.ru – На Савеловском направлении Московской железной дороги начались работы по строительство станции МЦД-1 Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба МЖД.

Новая станция будет построена между станциями Тимирязевская и Окружная на пересечении с Октябрьской железной дорогой.

Первоначально планируется построить одну платформу и мост-конкорс, с которого можно будет совершить пересадки на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро. Мост будет оборудован лифтами и эскалаторами, что позволит сформировать безбарьерную среду.

В дальнейшем на базе новой станции будет сформирован транспортно-пересадочный узел, который улучшит транспортную доступность района.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦД  МЦД-1  Петровско-Разумовская 

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