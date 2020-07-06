6 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве началось строительство нового остановочного пункта МЦД-1 Дмитровская.



Новый остановочный пункт будет построен между Савеловским вокзалом и станцией Тимирязевская, и станет частью МЦД-1 «Одинцово – Лобня».



С новой станции можно будет совершить пересадку на станцию метро «Дмитровская», а также на одноименную станцию МЦД-2, которую специально для этого перенесут ближе.