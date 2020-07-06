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Город (Москва и область)     06.07.2020 10:14

Началось строительство станции МЦД Дмитровская

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Теги:  строительство  МЦД  МЦД-1 

6 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве началось строительство нового остановочного пункта МЦД-1 Дмитровская.

Новый остановочный пункт будет построен между Савеловским вокзалом и станцией Тимирязевская, и станет частью МЦД-1 «Одинцово – Лобня».

С новой станции можно будет совершить пересадку на станцию метро «Дмитровская», а также на одноименную станцию МЦД-2, которую специально для этого перенесут ближе.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦД  МЦД-1 

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