6 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве началось строительство нового остановочного пункта МЦД-1 Дмитровская.
Новый остановочный пункт будет построен между Савеловским вокзалом и станцией Тимирязевская, и станет частью МЦД-1 «Одинцово – Лобня».
С новой станции можно будет совершить пересадку на станцию метро «Дмитровская», а также на одноименную станцию МЦД-2, которую специально для этого перенесут ближе.
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