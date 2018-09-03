3 сентября. Mossovetinfo.ru – Тоннель начали строить в понедельник от станции «Мневники» до станция «Улица Народного ополчения» Большой кольцевой линии метро.



Как сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, тоннель длиной 1862 метра планируется построить до конца лета 2019 года.