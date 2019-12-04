4 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве начался снос киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, сообщают пользователи социальных сетей.
Здание киноцентра огорожено, строительная техника начала демонтаж здания.
Ранее сообщалось, что киноцентр планируют снести и построить на его месте комплекс апартаментов. При этом, в новом здании сохранится культурно-досуговый центр. Владелец киноцентра заявил, что существующее здание не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям. В новом здании площадь кинозалов будет увеличена почти вдвое, кроме того, один этаж здания будет отдан под социальные проекты.
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