4 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве начался снос киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, сообщают пользователи социальных сетей.



Здание киноцентра огорожено, строительная техника начала демонтаж здания.



Ранее сообщалось, что киноцентр планируют снести и построить на его месте комплекс апартаментов. При этом, в новом здании сохранится культурно-досуговый центр. Владелец киноцентра заявил, что существующее здание не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям. В новом здании площадь кинозалов будет увеличена почти вдвое, кроме того, один этаж здания будет отдан под социальные проекты.