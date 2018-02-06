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Город (Москва и область)
06.02.2018, 16:22
Выставка «Реновация без сноса», подготовленная ОД «Архнадзор», откроется 12 февраля
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - 12 февраля, в 19.30, в фойе Центрального Дома архитектора Общественное движение «Архнадзор» и Союз московских архитекторов откроют выставку «Реновация без сноса». ...
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Город (Москва и область)
06.02.2018, 15:53
Левкин: наиболее важный параметр конкурсных проектов реновации - реализуемость проекта
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - В числе наиболее важных параметров оценки конкурсных работ концепций кварталов реновации жилищного фонда в городе Москве руководитель Департамента градостроительной п...
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Город (Москва и область)
06.02.2018, 14:52
Губернатор Подмосковья присоединил управление ветеринарии к Минсельхозпроду - реорганизация
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - До 1 августа 2018 года Главное управление ветеринарии Московской области будет присоединено к Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Пост...