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Город (Москва и область)     06.02.2018 12:15

Наибольшее количество жалоб на некачественную уборку снега поступило из Истры, Котельников, Лыткарина

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Теги:  Московская область  Истра  Котельники  Лыткарино  Одинцово  снег  уборка  жалобы  Добродел  Москва и область 

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Наибольшее количество жалоб и обращений на некачественную уборку снега во дворах и на улицах поступило на портал «Добродел» от жителей Истры, Котельников, Лыткарина, Ленинского, Солнечногорского, Раменского районов, Одинцова, Жуковского, Люберец, сообщает РИАМО со ссылкой на начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяну Витушеву. 

«Практически по всем объектам на портал «Добродел» люди жалуются на несвоевременную очистку снега, есть жалобы на некачественную очистку снега. Например, за прошлую неделю по снегу поступило более 4 тысяч жалоб на портал «Добродел» в расчете на одну тысячу населения в разрезе муниципалитетов», – сказала Витушева на заседании регионального правительства.

Напомним, что портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. На решение поступивших вопросов исполнителю отводится восемь суток.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Истра  Котельники  Лыткарино  Одинцово  снег  уборка  жалобы  Добродел  Москва и область 

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