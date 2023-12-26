 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     27.12.2023 09:46

Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  катки  парки  аудиогиды  Узнай Москву  Наталья Сергунина  искусственный интеллект 

27 декабря — Mossovetinfo.ru — На портале «Узнай Москву» опубликовали новогодние аудиогиды по каткам в городских парках, сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и парке “Сокольники”. Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст», — рассказала Наталья Сергунина.

При подготовке аудиогидов применялись технологии искусственного интеллекта. Благодаря записям пользователи смогут познакомиться с фактами из истории знаковых мест столицы и больше узнать о самой традиции катания на коньках, для удобства пользователей экскурсии по каткам собрали на одной странице.

Ранее искусственный интеллект уже участвовал в создании материалов для портала «Узнай Москву». Робот-ассистент озвучил велосипедный прогулочный маршрут, объединивший парк искусств «Музеон», Парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
катки  парки  аудиогиды  Узнай Москву  Наталья Сергунина  искусственный интеллект 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:46 Город (Москва и область) Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках

09:32 Город (Москва и область) В столичном Росреестре подвели итоги 2023 года

09:00 Город (Москва и область) С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными

18:38 В мире В Китае открылась 7-я сессия ПК ВСНП 14-го созыва - Синьхуа

18:07 Общество Центры защиты прав граждан востребованы в Москве и в регионах

Актуальные материалы

09:00 Город (Москва и область) С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными

10:33 В мире Венгрия снова заблокировала выделение помощи на €50 млрд Украине

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru