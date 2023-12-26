Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках

27 декабря — Mossovetinfo.ru — На портале «Узнай Москву» опубликовали новогодние аудиогиды по каткам в городских парках, сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.



«Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и парке “Сокольники”. Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст», — рассказала Наталья Сергунина.



При подготовке аудиогидов применялись технологии искусственного интеллекта. Благодаря записям пользователи смогут познакомиться с фактами из истории знаковых мест столицы и больше узнать о самой традиции катания на коньках, для удобства пользователей экскурсии по каткам собрали на одной странице.



Ранее искусственный интеллект уже участвовал в создании материалов для портала «Узнай Москву». Робот-ассистент озвучил велосипедный прогулочный маршрут, объединивший парк искусств «Музеон», Парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы.