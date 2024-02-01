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Город (Москва и область)     01.02.2024 11:48

Наталья Сергунина: Первый магазин «Сделано в Москве» открылся в инновационном кластере «Ломоносов»

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Теги:  Сделано в Москве  Ломоносов  Сергунина 

1 февраля — Mossovetinfo.ru — В инновационном кластере «Ломоносов» открылся первый флагманский магазин проекта «Сделано в Москве», сообщила заммэра Наталья Сергунина. На площади 90 квадратных метров разместились витрины с товарами локальных брендов. Покупателей ждут ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: Раменский бульвар, дом 1, первый этаж (справа от центрального входа). Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

«Свою продукцию во флагманском магазине представили больше 20 московских предпринимателей. Жители и гости города могут приобрести здесь одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры — всего порядка 100 категорий товаров. Ассортимент будет обновляться каждый сезон», — рассказала Наталья Сергунина.
Так, на полках новой офлайн-площадки разместились селективные ароматы для дома, автомобиля и офиса от столичного предпринимателя Натальи Мухиной. Она присоединилась к программе в 2022 году и уже принимала участие в нескольких городских проектах, например в Московской неделе интерьера и дизайна и Московской неделе красоты.

Те, кто интересуется модой, смогут выбрать для своего гардероба футболки и аксессуары с авторскими иллюстрациями, которые выпускает Семен Попов.
Кроме того, в магазине представлены деревянные игрушки с росписью, созданные командой основательницы собственного бренда Анастасии Мешковой.

До конца года планируется открыть в столице еще несколько фирменных торговых площадок. Размещение товаров в постоянных магазинах проекта позволит локальным компаниям повысить узнаваемость и расширить круг покупателей.

«Сделано в Москве» — программа для продвижения локальных брендов. В средине января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участниками проекта "Сделано в Москве" стали больше пяти тысяч московских предпринимателей, проект "предлагает столичным брендам разные инструменты продвижения — как онлайн, так и офлайн".

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Теги: 
Сделано в Москве  Ломоносов  Сергунина 

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