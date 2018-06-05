5 июня. Mossovetinfo.ru – Навигацию обновят на всех станциях Московского центрального кольца до конца лета. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Установка новых элементов навигации уже началась. Бумажные указатели и карты с названиями станций заменят на лайтбоксы. Световые панели уже можно увидеть на станции Лужники.
Новые элементы навигации лучше видны, и они долговечнее бумажных навигационных наклеек. Навигацию также полностью обновят в московском метро.
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