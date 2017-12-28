28 декабря. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных подержанных машин на авторынке Москвы по итогам 2017 года.



Самыми популярными подержанными машинами на московском авторынке стали машины LADA – за первые 11 месяцев 2017 года было продано 22,2 тысячи машин этой марки. Второе место занял Mercedes-Benz – 18,2 тысячи проданных машин. Замыкает тройку лидеров Volkswagen - 16408 автомобилей.



В десятку вошли также Ford (15817 автомобилей), Hyundai (15777), Nissan (15675), Toyota (15433), BMW (15200), KIA (14796) и Audi (10404).