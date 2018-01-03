Названа самая посещаемая в новогоднюю ночь станция метро в Москве

3 января. Mossovetinfo.ru - Станция метро «Охотный Ряд» стала самой посещаемой в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.



Ей воспользовались 102,6 тысячи пассажиров. Также были востребованы: «Площадь Революции» (62,4 тысячи) и «Пушкинская» (50 тысяч), расположенные возле мест массовых гуляний.



Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) работали всю новогоднюю ночь.