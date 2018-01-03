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Город     03.01.2018 15:29

Названа самая посещаемая в новогоднюю ночь станция метро в Москве

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Теги:  метро  метрополитен  Новый год-2018 

3 января. Mossovetinfo.ru - Станция метро «Охотный Ряд» стала самой посещаемой в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.

Ей воспользовались 102,6 тысячи пассажиров. Также были востребованы: «Площадь Революции» (62,4 тысячи) и «Пушкинская» (50 тысяч), расположенные возле мест массовых гуляний.

Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) работали всю новогоднюю ночь.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Новый год-2018 

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