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Город (Москва и область)     21.08.2018 10:31

Названа стоимость самого дешевого букета ко Дню Знаний в Москве

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Теги:  День знаний  цветы  стоимость 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Самый дешевый букет ко Дню знаний обойдется в Москве в 500 рублей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на резидента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

По словам Сафоновой, чаще всего на День знаний учителям дарят хризантемы. Кроме того, для букетов используют и другие осенние цветы: гладиолусы, астры, пионы, розы.

Ранее сообщалось, что в текущем году День Знаний будет перенесен на 3 сентября, так как 1 сентября выпадает на субботу.


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Теги: 
День знаний  цветы  стоимость 

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