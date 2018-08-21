21 августа. Mossovetinfo.ru – Самый дешевый букет ко Дню знаний обойдется в Москве в 500 рублей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на резидента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.
По словам Сафоновой, чаще всего на День знаний учителям дарят хризантемы. Кроме того, для букетов используют и другие осенние цветы: гладиолусы, астры, пионы, розы.
Ранее сообщалось, что в текущем году День Знаний будет перенесен на 3 сентября, так как 1 сентября выпадает на субботу.
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