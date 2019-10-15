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Город (Москва и область)     15.10.2019 14:43

Названы приоритеты Адресной инвестиционной программы в 2020-2022 годах

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Теги:  АИП  строительство 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство объектов транспортной инфраструктуры, жилья и социальных объектов станут приоритетами Адресной инвестиционной программы в 200-2022 годах, сообщается на портале mos.ru.

За ближайшие три года за счет средств АИП будет введено в строй 800 городских объектов, в том числе дома по реновации.

Будет введено в строй более 67 километров путей метро, 27 новых станций метрополитена и два электродепо. В частности, будут введены в строй участки Солнцевской линии метро от «Рассказовки» до станции «Внуково», Сокольнической линии от «Коммунарки» до «Потапова», Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный, и Большой кольцевой линии. Кроме того, будет сделан задел для введения в строй после 2022 года Коммунарской, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

Также планируется строительство новых главных путей на железной дороге, а также реконструкция и строительство новых железнодорожных станций для поэтапной реализации проекта Московских центральных диаметров.

Помимо этого, запланировано строительство более 300 километров дорог, более 60 переходов и более 100 объектов дорожной инфраструктуры. Кроме того, за три года будет построено 55 ТПУ.

Одновременно с транспортной инфраструктурой за счет средств АИП в течение 3 лет будет построено 32 поликлиники, 21 больничный корпус, 6 подстанций скорой помощи, 82 образовательных учреждения (школы, детские сады и пристройки к школам), 7 объектов социальной поддержки населения, 45 спортивных объектов, 18 пожарных станций и станций МЧС, а также 3,4 миллиона квадратных метров жилья.


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Теги: 
АИП  строительство 

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