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Город (Москва и область)     15.10.2018 09:02

Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

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Теги:  приложения  транспорт 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Более 6 миллионов раз скачали пользователи различные транспортные приложения с момента запуска первого московского транспортного приложения - «Парковки Москвы» - в 2012 году, сообщает портал mos.ru.

«Парковки Москвы» остаются самым популярным транспортным приложением в столице, его скачали 2,7 миллиона раз. На втором месте приложение «Метро Москвы» - 1,5 миллиона скачиваний. На третьем - «Аэроэкспресс», который пользователи скачали 600 тысяч раз.

Также в Москве действуют транспортные приложения «Мосгортранс», «Мосгорпасс», «Велобайк», «Пригородный билет» и «Помощник Москвы».


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Теги: 
приложения  транспорт 

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