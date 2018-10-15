15 октября. Mossovetinfo.ru – Более 6 миллионов раз скачали пользователи различные транспортные приложения с момента запуска первого московского транспортного приложения - «Парковки Москвы» - в 2012 году, сообщает портал mos.ru.
«Парковки Москвы» остаются самым популярным транспортным приложением в столице, его скачали 2,7 миллиона раз. На втором месте приложение «Метро Москвы» - 1,5 миллиона скачиваний. На третьем - «Аэроэкспресс», который пользователи скачали 600 тысяч раз.
Также в Москве действуют транспортные приложения «Мосгортранс», «Мосгорпасс», «Велобайк», «Пригородный билет» и «Помощник Москвы».
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