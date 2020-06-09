9 июня. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером 14 июня из-за репетиции Парада Победы, который состоится 24 июня.



Как сообщает Центр организации дорожного движения, с 21:00 до окончания репетиции нельзя будет проехать по участкам Тверской улицы от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой; по 1-й Тверской-Ямской улице на участке от Большой Садовой до улицы Гашека, по Оружейному переулку от дома 3, строения 1 до Тверской улицы, по Моховой улице на участке от Воздвиженки до Тверской улицы, по улице Охотный Ряд на участке от Тверской до Большой Дмитровки и по Большой Никитской улице на участке от Моховой улицы до Романова переулка.



В середине апреля Путин отложил проведение праздничных мероприятий, связанных с Днем Победы, в связи с распространением коронавируса. В конце мая Путин сообщил, что парад состоится 24 июня. Президент также объявил Путин объявил день Парада Победы нерабочим.



Парад начнется в 10:00. Кроме того, в 22:00 в Москве и в других городах будет запущен артиллерийский салют.