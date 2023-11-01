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Ночь искусств 2023 в Москве - в программе более 140 мероприятий (гиперссылка)
3 ноября — Mossovetinfo.ru — Культурная акция «Ночь искусств 2023» в Москве состоится в субботу – 4 ноября. Мероприяти...
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02.11.2023, 10:18
В четверг в Москве осадки и понижение температуры до +9 градусов
2 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве снова обновился суточный рекорд по температуре. Об этом сообщил ведущий сотруд...
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01.11.2023, 10:17
Депздрав опубликовал новый рейтинг детских поликлиник Москвы
1 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве опубликовали обновленный рейтинг детских поликлиник, По итогам обновленного р...