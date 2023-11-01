3 ноября — Mossovetinfo.ru — Культурная акция «Ночь искусств 2023» в Москве состоится в субботу – 4 ноября. Мероприяти...

2 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве снова обновился суточный рекорд по температуре. Об этом сообщил ведущий сотруд...