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Город (Москва и область)     03.11.2023 06:42

Ночь искусств 2023 в Москве - в программе более 140 мероприятий (гиперссылка)

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Теги:  Ночь искусств  2023  Москва  программа  гиперссылка 

3 ноября — Mossovetinfo.ru — Культурная акция «Ночь искусств 2023» в Москве состоится в субботу – 4 ноября. Мероприятия начнутся вечером и продлятся – до ночи. Всероссийская акция "Ночь искусств 2023" в Москве и других городах России в этом году по традиции будет приурочена ко Дню народного единства. Мероприятие несет развлекательные, культурные и образовательные цели.

Центральными площадками Ночи искусств в столице станут Новый манеж, Государственный музей А. С. Пушкина, Московский театр эстрады и Белый зал Правительства Москвы. Также 4 ноября 2023г. в рамках программы можно будет бесплатно посетить: креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, кинотеатры сети «Москино» и многие другие культурные площадки. Музеи, выставочные залы, библиотеки и культурные центры Департамента культуры проведут более 140 мероприятий: выставки и экскурсии, мастер-классы, концерты, лекции, спектакли, фестиваля, показы мультфильмов, фильмов и многое другое.

Столичные музеи, парки и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы, дома культуры и городские школы искусств проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате, а пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хэштегами #НочьИскусств #НочьИскусств2023

Полная программа акции «Ночь искусств 2023» в Москве размещена на странице московской «Ночи искусств». На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

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Теги: 
Ночь искусств  2023  Москва  программа  гиперссылка 

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