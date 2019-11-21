21 ноября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.



Сообщается, что к 06:00 утра на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в -7,7 градуса. До этого самой холодной осенью в Москве стала ночь на 1 ноября, когда температура опустилась до -3,8 градуса.



Самая холодная ночь на 21 ноября была зафиксирована в 1890 году, когда температура опустилась до -24,4 градуса.